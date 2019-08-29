ЭИСИ — о губернаторских выборах 8 сентября: Вторых туров ожидать не стоит

Эксперты пояснили, что такой вывод можно сделать благодаря поступающим данным от социологов, отсутствию раскола в региональных элитах и "спокойному электоральному настроению".

Эксперты прогнозируют, что губернаторские выборы в единый день голосования завершатся победами в первом туре и вторых туров ждать не стоит. Об этом сообщили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Губернаторские выборы — 2019: Ход кампаний и прогноз результатов", трансляцию которого вёл Лайф.

— Мы в ЭИСИ получаем данные ФОМ и ВЦИОМ, последние данные — августовские, и то, что мы видим по этим данным, позволяет нам прогнозировать, что вторых туров ожидать не стоит, — сообщила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Помимо данных от социологов к такому выводу можно прийти благодаря отсутствию раскола в региональных элитах и "спокойному и ровному электоральному настроению".

Президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев также считает, что выборы пройдут в один тур. Он поясняет, что это связано с тем, что оппозиционные кандидаты не очень активно участвуют в выборах, понимая, что у них нет шансов победить из-за "слабости". В связи с этим они "работают не на победу в губернаторской кампании".

— Раскручивают свои партии или готовятся к выборам в Госдуму, которые будут через два года, или к выборам в региональные заксобрания, — отмечает Гусев.

В единый день голосования в 85 регионах нашей страны пройдёт более пяти тысяч выборов разных уровней. При этом в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов.