ЭИСИ — о губернаторских выборах 8 сентября: Вторых туров ожидать не стоит

Эксперты прогнозируют, что губернаторские выборы в единый день голосования завершатся победами в первом туре и вторых туров ждать не стоит. Об этом сообщили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Губернаторские выборы — 2019: Ход кампаний и прогноз результатов", трансляцию которого вёл Лайф.
— Мы в ЭИСИ получаем данные ФОМ и ВЦИОМ, последние данные — августовские, и то, что мы видим по этим данным, позволяет нам прогнозировать, что вторых туров ожидать не стоит, — сообщила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.
Помимо данных от социологов к такому выводу можно прийти благодаря отсутствию раскола в региональных элитах и "спокойному и ровному электоральному настроению".
Президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев также считает, что выборы пройдут в один тур. Он поясняет, что это связано с тем, что оппозиционные кандидаты не очень активно участвуют в выборах, понимая, что у них нет шансов победить из-за "слабости". В связи с этим они "работают не на победу в губернаторской кампании".
— Раскручивают свои партии или готовятся к выборам в Госдуму, которые будут через два года, или к выборам в региональные заксобрания, — отмечает Гусев.
В единый день голосования в 85 регионах нашей страны пройдёт более пяти тысяч выборов разных уровней. При этом в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов.
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