Путин освободил от должности главу Управления информобеспечения Президента

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Фото © Twitter/KremlinRussia

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности начальника Управления информационного и документационного обеспечения Президента РФ Сергея Осипова. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В обязанности данной структуры входит контроль за документооборотом в Администрации Президента и защита составляющих гостайну сведений, а также обеспечение работы единой системы делопроизводства.

Ранее Путин освободил от должности посла России в Великобритании Александра Яковенко.

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