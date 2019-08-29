Путин освободил от должности главу Управления информобеспечения Президента

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности начальника Управления информационного и документационного обеспечения Президента РФ Сергея Осипова. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В обязанности данной структуры входит контроль за документооборотом в Администрации Президента и защита составляющих гостайну сведений, а также обеспечение работы единой системы делопроизводства.
Ранее Путин освободил от должности посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram