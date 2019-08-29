В Башкирии годовалый малыш исчез из колыбели при загадочных обстоятельствах

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Фото © Рixabay

Годовалый ребёнок исчез в одном из сёл Дюртюлинского района Башкирии. Мать утром не нашла его в колыбельке.

— 28-летняя мать двоих детей одного и пяти лет, проснувшись утром 29 августа у себя в частном доме, обнаружила отсутствие своего годовалого ребёнка, после чего сообщила в полицию об исчезновении сына, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

На место выехали правоохранители, следователи возбудили уголовное дело. Сейчас ведутся поиски малыша и устанавливаются обстоятельства происшествия.

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