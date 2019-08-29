В американском сегменте МКС сработала аварийная сигнализация

Сейчас на борту станции находятся двое российских космонавтов, трое американцев, итальянец, а также робот "Фёдор".

Аварийная сигнализация сработала в американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщил российский космонавт Алексей Овчинин во время трансляции переговоров с Центром управления полётами, которая ведётся на сайте NASA.

По словам космонавта, сирена завыла из-за превышения уровня кислорода в воздухе в российском модуле "Звезда". При этом в "Роскосмосе" уточнили, что ситуация на МКС штатная, угрозы экипажу нет.

Сейчас на борту МКС находится экипаж из двух россиян Овчинина и Александра Скворцова, американских астронавтов Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, итальянца Луки Пармитано, а также робота "Фёдора".

Ранее стало известно, что на станции начались испытания экзоскелета робота "Фёдора".