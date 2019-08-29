Новый скафандр может положить конец "гагаринской традиции" космонавтов

Модель будет рассчитана минимум на десять применений. Кроме того, космонавты смогут надевать её в 2,5 раза быстрее нормы.

Появление нового российского многоразового скафандра "Сокол-М" может закончить традицию космонавтов, начатую ещё Юрием Гагариным. Дело в том, что в скафандре отсутствует "ширинка", а космонавты, согласно "гагаринской традиции", должны помочиться на колесо автобуса, который везёт их на Байконур.

— Я не знаю, как они смогут это сделать, у нас ширинка не предусмотрена, — цитирует "Интерфакс" генерального директора НПП "Звезда", разработчика скафандра Сергея Позднякова.

Скафандр "Сокол-М" будет использоваться для полётов на корабле "Федерация". Он будет рассчитан как минимум на десять использований. Отмечается, что космонавты смогут надевать его в 2,5 раза быстрее нормативов. Кроме того, эта модель станет первым российским скафандром с герметичными застёжками-молниями.

В ближайшем будущем начнутся конструкторско-доводческие тесты скафандра. На 2020 год намечены автономные и наземные испытания с кораблём.