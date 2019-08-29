Правительство РФ распорядилось о выплате оставшегося взноса в Совет Европы

Россия выплатит членский взнос в Совет Европы за 2017–2018 годы, об этом сообщается в распоряжении правительства.
Долг в 54,7 миллиона евро будет оплачен из федерального бюджета. Решение согласовано с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.
Напомним, 26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации. После чего Россия внесла взнос 33 миллиона евро в бюджет Совета Европы за 2019 год.
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