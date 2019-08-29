Осуждённого за шпионаж Сущенко доставили в СИЗО "Лефортово"

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Украинского журналиста Романа Сущенко, осуждённого в России за шпионаж, доставили в столичное СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Сущенко доставили в "Лефортово", — заявил Мельников ТАСС.

Напомним, о задержании Сущенко стало известно три года назад. Отмечалось, что он собирал секретные сведения о российских вооружённых силах и Росгвардии. В июне этого года был приговорён к 12 годам колонии, однако вину не признал. Как писал Лайф, ранее Верховный суд оставил в силе приговор.

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