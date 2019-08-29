На Кубани задержали подозреваемого в жестоком убийстве падчерицы

Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве четырёхлетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Подозреваемый проживал в станице Темиргоевской вместе с женой и двумя её малолетними детьми. Вечером 24 августа он избил маленькую падчерицу, мотивируя свои действия воспитательными методами. 27 августа девочка потеряла сознание, отчим вызвал скорую, но сказал медикам, что она упала с лестницы. По дороге в больницу ребёнок умер от травмы живота.

Мужчина бежал из дома и был объявлен в федеральный розыск. В его поиске участвовало 16 групп опытных оперативников.

В ближайшее время следователь намерен ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Также в отношении мужчины планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу и дать оценку действиям органов опеки и матери, долго не сообщавшей о произошедшем.