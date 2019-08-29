Назван топ опасных блюд для заказа на дом

Эксперт отметил, что одним из важных факторов является уверенность в производителе и доставщике.

Суши и роллы являются наиболее опасными блюдами, которые заказывают на дом. Об этом рассказал ведущий эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

— Они делаются с использованием сырой рыбы. А ключевое для всех более-менее безопасных продуктов — это термическая обработка, — цитирует АиФ эксперта.

По словам Лебедева, важным моментом является то, как рыбу замораживали и размораживали. Эксперт отметил, что если в сыром продукте уже начали размножаться патогенные бактерии, то не спасёт даже васаби, обладающий антисептическими свойствами. К этой категории относится и карпаччо, также не проходящее термообработки.

Также в группу риска входят пицца, пироги и шашлыки. При их заказе специалист советует учитывать время, прошедшее между приготовлением и употреблением. Стоит уделить внимание и кондитерским изделиям, в частности тортам и пирожным, ведь крем является отличной средой для размножения патогенных организмов. Кроме того, опасность могут представлять салаты, прежде всего с майонезом.

В заключение эксперт отметил, что одним из ключевых факторов при заказе еды на дом является уверенность в производителе и доставщике.

Ранее стало известно, что почти полсотни человек отравились суши в Самаре.