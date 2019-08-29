Ефремов оценил своё появление в "Ангелах Чарли": Прикольная нелепица

Российский актёр прокомментировал нашумевший ролик, где лица героинь фильма заменили на его портрет.

Российский актёр Михаил Ефремов прокомментировал пародийный ролик со своим "участием" в трейлере фильма "Ангелы Чарли". Он назвал видео прикольной нелепицей.

— Прикольно сделали, только непонятно зачем. Может ли такая технология лишить артистов работы? Не знаю, это, наверное, смотреть уже не мне. Технология это позволяла лет ещё десять назад. Был знаменитый ролик SONY, где покойные музыканты пели вместе. Но мне от этого не холодно, не горячо, — цитирует Ефремова "Говорит Москва".

Напомним, в Сети появилось видео, на котором при помощи специальных технологий вместо лиц актрис нового фильма "Ангелы Чарли" вмонтирован динамический портрет актёра Михаила Ефремова.