Зеленский назвал "возвращение Крыма" одной из главных задач новой Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные задачи для новой Верховной рады IX созыва. Он утверждает, что в приоритете у нардепов "возвращение Крыма", завершение боевых действий в Донбассе и укрепление нацбезопасности и обороны, но есть и другие направления работы.

— Перед вами целый ряд вызовов и задач: введение народовластия, долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, действительные реформы правоохранительных органов и судебной системы, — заявил лидер Незалежной, выступая в Раде.