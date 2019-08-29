После исчезновения малыша в Башкирии под подозрением оказались его мать и отец

У женщины двое детей, в ночь на 29 августа пропал младший сын. При этом семью характеризуют как нормальную, непьющую.

Мать и отца проверяют после исчезновения годовалого малыша в Башкирии. По предварительным данным, пара находится под подозрением.

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, у женщины двое детей — пятилетняя девочка и годовалый мальчик, он и пропал в ночь на 29 августа из своей колыбельки.

По данным источника, накануне женщина поругалась с сожителем (он является отцом младшего ребёнка) и мужчина ушёл из дома. После этого ночью ребёнок исчез. Ранним утром мать позвонила в дежурную часть.

Сейчас волонтёры, спасатели, полиция, кинологи, прочёсывают улицы, овраги, заброшенные дома. По словам очевидцев, мать ведёт себя спокойно.