Трамп изучает вопрос остановки военной помощи Украине

181

Президент США Дональд Трамп. Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о возможности остановки военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN. Ранее Штаты планировали выделить Незалежной 250 миллионов долларов.

Помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в ближайшее время США определятся с объёмом военной поддержки Украины.

У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем. В прошлое и в настоящее время существует очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной, — сказал Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в администрации президента США также сообщило, что Трамп собирается пересмотреть размеры военной помощи Украине.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×