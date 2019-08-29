Трамп изучает вопрос остановки военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о возможности остановки военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN. Ранее Штаты планировали выделить Незалежной 250 миллионов долларов.

Помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в ближайшее время США определятся с объёмом военной поддержки Украины.

— У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем. В прошлое и в настоящее время существует очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной, — сказал Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в администрации президента США также сообщило, что Трамп собирается пересмотреть размеры военной помощи Украине.