Диетолог назвала самые полезные осенние фрукты и овощи

Тыква, слива и груша являются тремя самыми полезными продуктами в период конца лета и начала осени. Об этом в интервью для "Вечерней Москвы" сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, тыква полезна бета-каротином, который необходим для нормального зрения, хорошей кожи и здоровой слизистой. Кроме того, этот витамин способствует профилактике респираторных заболеваний, поскольку благотворно влияет на иммунную систему.

— Также тыква содержит много калия, который выводит излишки жидкости из организма и необходим людям для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, — уточнила Соломатина.

Что касается слив, то они богаты антиоксидантами, клетчаткой и пектинами. Благодаря этим соединениям обеспечивается защита сердечно-сосудистой системы от возрастных изменений, также выводятся соли тяжёлых металлов и радионуклиды.

— В груше содержатся калий, магний и пектины, которые очень хорошо очищают наш кишечник, — пояснила врач-диетолог.

Кроме того, у груши ниже гликемический индекс, чем у яблока, и они дают чувство сытости. Яблоки же, напротив, раздражают желудок органическими кислотами и приводят к ощущению голода.

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