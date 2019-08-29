Лоза раскритиковал идею основателя Alibaba: Людей надо нагружать работой

Музыкант напомнил, что правители разных империй начинали войны из-за незнания, чем заняться.

Певец Юрий Лоза в беседе с Лайфом прокомментировал идею основателя Alibaba Group Джека Ма о 12-часовой рабочей неделе.

— Я считаю, что людей надо нагружать работой в большей степени. Потому что человек и в большей степени мужчина, конечно, должен быть абсолютно загружен делом каким-то. Если ему нечем заняться, то вступает в силу поговорка — когда коту делать нечего, он яйца лижет. Человек должен заниматься делом, труд сделал из обезьяны человека, — подчеркнул музыкант.

Также Лоза отметил, что многие империи рушились из-за того, что их правители не знали, чем себя занять, и начинали воевать и предаваться различным распутствам.

— Когда человек занят делом, у него нет времени на всякую чепуху. Поэтому если два часа в день он будет работать, а потом лежать на диване, то что он будет делать? Если посадить его на диване, он распухнет и станет просто шариком. Начнёт дуть пиво, — подытожил певец.

Ранее миллиардер Джек Ма предложил людям работать по 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта. По его мнению, человечество придёт к такому графику в течение ближайших 10–20 лет.