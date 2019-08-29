В Кузбассе во время сбора грибов пропали пенсионер с внуком

Поисковой группе удалось обнаружить автомобиль, на котором грибники отправились в лес.

В Кемеровской области во время сбора грибов пропали пенсионер и его внук. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

В полицию обратилась жительница города Междуреченска. Она рассказала, что её 70-летний отец и девятилетний сын уехали в лес за грибами в район посёлка Ортон, после чего перестали выходить на связь.

Поисковая операция была организована в кратчайшие сроки. По тревоге подняли весь личный состав ОМВД Междуреченска. В поиске пропавших также участвуют сотрудники Росгвардии, волонтёры и кинологи с собаками. Полицейские нашли автомобиль, на котором уехали грибники. Сейчас поисковики обследуют территорию тайги.