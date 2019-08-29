Продюсеры "Вия-2" подали иск в защиту Джеки Чана и Шварценеггера

Продюсеры фильма "Тайна печати дракона" подали в Арбитражный суд Москвы иск на конкурсного управляющего "Русской фильм группы" (РФГ) Кирилла Бодрова, который в свою очередь пытается взыскать с актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, снявшихся в ленте, более 200 миллионов рублей.

Новый иск поступил в четверг, 29 августа. При этом к производству он пока принят не был, а предмет и основания для исковых требований в карточке дела не отмечены, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В ответном иске продюсеры заявили, что Бодров привлёк голливудских актёров к разбирательству ради общественного резонанса. И это уже начинает приносить РФГ убытки. Так, некоторые зарубежные партнёры компании отказались от обсуждения проектов, а Шварценеггер передумал приезжать на московскую премьеру ленты.

Напомним, что 23 августа стало известно об иске конкурсного управляющего РФГ Кирилла Бодрова к китайской компании China Film Group и актёрам Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру. Бодров требовал взыскать с них более 216,6 миллиона рублей.

Впоследствии РФГ была признана банкротом, однако арбитражный суд Москвы пока не дал хода иску компании.