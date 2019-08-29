Стало известно об алиби отца загадочно исчезнувшего в Башкирии малыша

У отца годовалого Тимура, который исчез при загадочных обстоятельствах из колыбельки в доме в одном из сёл Дюртюлинского района, есть алиби. Он был под подозрением после пропажи малыша. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Однако в момент исчезновения Тимура Денис был у себя дома в Дюртюли. Жителя Башкирии видели его друзья, а машину мужчины засняли камеры видеонаблюдения, установленные на подъезде.

По данным источника Лайфа, под подозрением остаётся мама Тимура. Меж тем очевидцы говорят, что Юлия ведёт себя спокойно, несмотря на исчезновение младшего сына.