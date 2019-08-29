В Москве только 2% точек продают безопасную шаурму

Роспотребнадзор проверил предприятия с уличной едой в связи с массовыми жалобами на отравления.

Московское управление Роспотребнадзора в ходе проверки нашло нарушения у 98% заведений, изготавливающих и продающих шаурму, сообщается на сайте ведомства.

— В 65 проверенных предприятиях (98%) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции, требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни людей, — говорится в сообщении.

Ведомство выявило такие нарушения, как отсутствие документов о качестве и безопасности продуктов, а также сроков хранения.

Также на предприятиях с уличной едой не соблюдается режим дезинфекции, не подведена вода, нет условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Плюс ко всему у персонала нет медицинских книжек и вакцинации.

— Около 50% исследованных проб готовой пищевой продукции и сырья не отвечали обязательным требованиям по микробиологическим показателям. В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки. По результатам проверок изъято из оборота и утилизировано более 600 килограммов обезличенного сырья и готовой пищевой продукции, — сообщают в Роспотребнадзоре.

По итогам проверки 34 заведения закрыты и опечатаны, 28 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности.

Напомним, ранее в Подмосковье полицейские обнаружили цех с тухлой курятиной для приготовления шаурмы.