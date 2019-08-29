Новым министром обороны Украины стал выпускник Оксфорда

Андрей Загороднюк стал новым министром обороны Украины. Соответствующее решение приняла Верховная Рада. Также парламент выбрал министра иностранных дел — им стал Вадим Пристайко.
За назначение Загороднюка высказались 314 депутатов. За Пристайко проголосовали 310 парламентариев.
Как сообщает портал "Новое время", Загороднюк — выпускник Университета Уорик и Оксфорда. После получения диплома более 16 лет работал на различных руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.
Советником Зеленского Загороднюк стал в июле этого года, чуть позже вошёл в наблюдательный совет концерна "Укроборонпром". На посту министра обороны Загороднюк сменил Степана Полторака.
Вадим Пристайко — украинский дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины, был послом Украины в Канаде и главой Миссии Украины при НАТО.
Ранее на Украине назначили нового премьер-министра. Им стал Алексей Гончарук.
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