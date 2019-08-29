Новым министром обороны Украины стал выпускник Оксфорда

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Фото © Facebook / Андрей Завгороднюк

На этом посту Загороднюк сменил Степана Полторака. За его назначение проголосовали 314 депутатов.

Андрей Загороднюк стал новым министром обороны Украины. Соответствующее решение приняла Верховная Рада. Также парламент выбрал министра иностранных дел — им стал Вадим Пристайко.

За назначение Загороднюка высказались 314 депутатов. За Пристайко проголосовали 310 парламентариев.

Как сообщает портал "Новое время", Загороднюк — выпускник Университета Уорик и Оксфорда. После получения диплома более 16 лет работал на различных руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.

Советником Зеленского Загороднюк стал в июле этого года, чуть позже вошёл в наблюдательный совет концерна "Укроборонпром". На посту министра обороны Загороднюк сменил Степана Полторака.

Вадим Пристайко — украинский дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины, был послом Украины в Канаде и главой Миссии Украины при НАТО.

Ранее на Украине назначили нового премьер-министра. Им стал Алексей Гончарук.

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