Глава ФАС предложил ликвидировать госкорпорации для развития конкуренции

Развитие конкуренции в России впоследствии потребует перевода государственных корпораций в акционерные общества. Так считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

— Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, — цитирует его РИА "Новости".

При этом, по словам Артемьева, данные корпорации должны пройти процедуру перерегистрации и стать простыми акционерными обществами "без привилегий". Таким образом будет установлена конкуренция.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым и обсудил нацпроекты. При этом глава ФАС предложил объединить майские указы с указом о развитии конкуренции в стране.