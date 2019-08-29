Лукашенко передал Трампу подарок

Самому помощнику американского президента Джону Болтону достались шоколадные сладости без сахара.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Меланье подарки. Доставить их в Белый дом должен помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

По данным БЕЛТА, Лукашенко подарил Трампу кортик. Первая леди получит от белорусского президента салфетки из местного льна. Болтону же достались шоколадные сладости без сахара и альбом о Белоруссии, который Лукашенко посоветовал полистать в самолёте.

— И передайте своему президенту самые тёплые поздравления от белорусского народа. Корни его зятя Кушнера здесь, в Беларуси, — подытожил Лукашенко.

Зять Трампа Джаред Кушнер в самом деле имеет белорусские корни. Его предки жили в Гродненской области.