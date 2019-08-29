Индийский суд допросил активиста из-за "Войны и мира"

Роман-эпопея "Война и мир" Льва Толстого оказался одной из тем индийских новостей, после того как суд Мумбаи заинтересовался произведением "о войне в другом государстве", рассматривая дело одного из активистов. Об этом сообщает BBC News.

Активист Вернон Гонсалвес, который был арестован в августе прошлого года по делу о насилии на почве кастовых различий, предстал перед судом в среду, 28 августа. Во время заседания ему задали вопросы о вещах, которые полиция нашла у него в ходе обыска. Судья интересовался книгами, документами и СD-дисками с вызывающими заголовками и неугодными названиями.

В частности, судья требовал объяснить, зачем Гонсалвесу компакт-диск под названием "Протест против государственной тирании" и книга Льва Толстого "Война и мир".

Что касается классического произведения русского писателя-романиста, то судья попросил активиста объяснить, почему у него была книга "о войне в другой стране".