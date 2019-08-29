В России могут появиться две новые медицинские специальности

В Минздраве рассказали о таких профессиях, как IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела.

В Министерстве здравоохранения анонсировали появление в российской медицине таких специальностей, как IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела, им будут обучать в медицинских вузах. Об этом сообщает News.ru.

— Трудно обозначать временные рамки развития и внедрения той или иной специальности. Всё происходит намного быстрее, чем мы можем спрогнозировать. Ещё несколько лет назад мы с вами не знали, что такое боты, а сегодня это объективная реальность, — рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.

IT-менеджер будет с помощью гаджетов контролировать здоровье и последующее лечение человека. Похожая специальность уже существует, она называется ИТ-медик, специалист создаёт медицинские базы.

А дизайнер-архитектор человеческого тела, соответственно, будет заниматься разработкой идеального тела или его частей, исходя из пожеланий пациента.

По словам Семёновой, в ближайшее время проект должны рассмотреть и уже в 2020 году он может вступить в силу.

Напомним, ранее в России предлагали ввести в медицинских вузах обучение по новой специальности — врач паллиативной помощи, так как в помощи таких специалистов нуждаются полтора миллиона человек.