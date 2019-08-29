Грузия захотела больше европейских инвестиций для снижения зависимости от России

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Фото © Pixabay

Грузия намерена уменьшить экономическую зависимость от России. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили, сообщает РИА "Новости".

Для этого нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции, — заявила Зурабишвили на форуме MEDEF во Франции.

Также президент обвинила Россию в "ежедневных провокациях", отметив, что Москва делает всё, чтобы Грузия лишилась стабильности, демократии и потеряла европейские ориентиры.

Ранее Зурабишвили назвала условия возобновления диалога с Россией.

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