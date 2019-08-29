Грузия захотела больше европейских инвестиций для снижения зависимости от России

Грузия намерена уменьшить экономическую зависимость от России. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили, сообщает РИА "Новости".

— Для этого нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции, — заявила Зурабишвили на форуме MEDEF во Франции.

Также президент обвинила Россию в "ежедневных провокациях", отметив, что Москва делает всё, чтобы Грузия лишилась стабильности, демократии и потеряла европейские ориентиры.

Ранее Зурабишвили назвала условия возобновления диалога с Россией.