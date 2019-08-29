Рада утвердила нового главу СБУ

Верховная рада утвердила Ивана Баканова новым главой Службы безопасности Украины. Его кандидатуру поддержали 319 депутатов при 226 необходимых.

В мае Баканов был назначен первым заместителем бывшего руководителя СБУ Василия Грицака, а в июле исполнял его обязанности, пока тот был в отпуске. Во время президентских выборов Баканов возглавлял избирательный штаб Владимира Зеленского.

Ранее парламентарии уже выбрали новых министров обороны и иностранных дел, а также нового главу правительства.