Рада утвердила нового главу СБУ

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Фото © Facebook/СБУ

Верховная рада утвердила Ивана Баканова новым главой Службы безопасности Украины. Его кандидатуру поддержали 319 депутатов при 226 необходимых.

В мае Баканов был назначен первым заместителем бывшего руководителя СБУ Василия Грицака, а в июле исполнял его обязанности, пока тот был в отпуске. Во время президентских выборов Баканов возглавлял избирательный штаб Владимира Зеленского.

Ранее парламентарии уже выбрали новых министров обороны и иностранных дел, а также нового главу правительства.

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