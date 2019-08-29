Спасатели эвакуировали с Эльбруса немецких альпинистов — видео

Спасатели эвакуировали двух немецких альпинистов с Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Инцидент произошёл в четверг, 29 августа. На высоте пять тысяч метров двум альпинистам из Германии стало плохо из-за горной болезни. Благодаря тому, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС России, спасатели точно знали, где искать экстремалов.

К 18:30 поисково-спасательные работы были завершены. Туристам помогли спуститься до посёлка Терскол. От дальнейшего сопровождения альпинисты отказались.

— В поисково-спасательных работах были задействованы спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве трёх человек и две единицы техники, — говорится в сообщении.

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