Дизайнер больше месяца "внедрял" Ефремова в "Ангелов Чарли"

Моушен-дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску рассказал, что больше месяца работал над видеороликом с "участием" актёра Михаила Ефремова в новом фильме "Ангелы Чарли". Об этом пишет РИА "Новости".
— Времени ушло очень много, почти больше месяца. Технология создания дипфейков очень трудоёмкая, особенно если там много различных сцен и действия, как в трейлере данного фильма, — поделился дизайнер.
Также Чаушеску добавил, что очень уважает творчество актёра и ему "обидно, что никто никогда бы не увидел его в женском шпионском боевике".
— Увидел трейлер "Ангелов Чарли" и подумал, кто мог бы сыграть каждого из ангелов, — конечно же, первой мыслью был Михаил Олегович Ефремов, — добавил он.
Напомним, ранее в Сети появился видеоролик, на котором при помощи специальных технологий вместо лиц актрис нового фильма "Ангелы Чарли" вмонтирован динамический портрет актёра Михаила Ефремова. Сам артист оценил работу как "прикольную нелепицу".
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