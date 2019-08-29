Дизайнер больше месяца "внедрял" Ефремова в "Ангелов Чарли"

Андрей Чаушеску рассказал, как пришла идея вмонтировать портрет актёра в трейлер.

Моушен-дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску рассказал, что больше месяца работал над видеороликом с "участием" актёра Михаила Ефремова в новом фильме "Ангелы Чарли". Об этом пишет РИА "Новости".

— Времени ушло очень много, почти больше месяца. Технология создания дипфейков очень трудоёмкая, особенно если там много различных сцен и действия, как в трейлере данного фильма, — поделился дизайнер.

Также Чаушеску добавил, что очень уважает творчество актёра и ему "обидно, что никто никогда бы не увидел его в женском шпионском боевике".

— Увидел трейлер "Ангелов Чарли" и подумал, кто мог бы сыграть каждого из ангелов, — конечно же, первой мыслью был Михаил Олегович Ефремов, — добавил он.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик, на котором при помощи специальных технологий вместо лиц актрис нового фильма "Ангелы Чарли" вмонтирован динамический портрет актёра Михаила Ефремова. Сам артист оценил работу как "прикольную нелепицу".