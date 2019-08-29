Более 200 туристов 12 часов не могут вылететь из Антальи в Москву

Пассажиры авиакомпании "Ямал" 12 часов не могут улететь из Турции. Как стало известно Лайфу, вылет рейса 9304 Анталья — Москва был отложен уже во второй раз.

Согласно предварительной информации, борт с почти 280 пассажирами должен был вылететь из международного аэропорта Анталья в Москву около 9:30 по местному времени (совпадает с московским). Однако вылет пришлось отложить, как полагают пассажиры, из-за неполадок с самолётом.

В авиакомпании пообещали, что в четыре часа дня пассажирам будет предоставлен резервный рейс, но и этот лайнер в итоге не вылетел. Теперь вылет отложен до часа ночи 30 августа.

При этом в числе застрявших в аэропорту пассажиров есть дети, в том числе грудные. По словам очевидцев, малышам не предоставили детское питание и не обеспечили их подгузниками.

Как Лайфу рассказал один из пассажиров задержанного рейса, около трёх часов назад авиакомпания предоставила питание из "Бургер Кинга", а из напитков туристам дали лишь "фанту", горячих напитков вроде чая и кофе не было.

— Маленькие дети без памперсов, детское питание (представители авиакомпании. — Прим. Лайфа) не дают. Помощи ноль от компании, — рассказал мужчина.