Во время обстрела ВСУ погибли трое военных ДНР, пятеро ранены

В Народной милиции уточнили, что по населённому пункту выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров.

В ходе обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) 29 августа погибли трое военных ДНР и ещё пятеро ранены. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на управление Народной милиции республики.

По его данным, в 18:30 украинские силовики "осуществили прицельный огонь по селу Григоровка" на юге ДНР. В результате трое военнослужащих Народной милиции погибли, пятеро получили ранения.

Также в Народной милиции уточнили, что всего ВСУ выпустили 15 снарядов калибра 120 миллиметров.

Напомним, ранее в партии Зеленского "Слуга народа" заявили, что военные действия в Донбассе не закончатся в ближайшее время.