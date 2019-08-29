В Москве и Кронштадте запустили пилотные зоны 5G

Отмечается, что первыми связь 5G смогут протестировать социально значимые объекты. Позже на основе сети пятого поколения будут улучшать и совершенствовать процессы и сервисы в самых разных областях.

Российский сотовый оператор МТС совместно с китайской компанией Huawei запустил пилотные зоны связи пятого поколения. Соответствующее сообщение было опубликовано в твиттере мобильного оператора.

В столице в рамках тестирования технологии Smart City такая сеть появилась на территории ВДНХ рядом с павильоном "Умный город" департамента информационных технологий. Она работает на диапазоне 28 ГГц и 4,9 ГГц.

По предварительным данным, на этой территории МТС разместит лабораторию 5G для стартапов, нацеленных на создание продуктов на основе новой технологии.

Кронштадт стал первым городом России, в котором такая сеть покрывает почти всю населённую территорию. При содействии врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова запущено восемь станций: пять из них работают в диапазоне 4,9 ГГц, ещё три — в диапазоне 28 ГГц, при этом до конца сентября планируется запустить четыре базовые станции в диапазоне 4,9 ГГц.

Отмечается, что первыми связь 5G смогут протестировать социально значимые объекты. Позже на основе сети пятого поколения будут улучшать и совершенствовать процессы и сервисы в самых разных областях.

Известно, что согласованный план действий МТС и Huawei включает в себя создание технологий и решений 5G на инфраструктуре МТС, создание пилотных зон и сетей пятого поколения для разных целей, в том числе для таких объектов, как поезда и метрополитен.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что создание 5G-сетей в России идёт по плану и вопрос с диапазонами радиочастот для их работы будет решён к 2021 году.