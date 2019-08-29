Муж россиянки, которой в Турции сделали кесарево, рассказал о состоянии ребёнка

Новорождённый всё ещё находится в реанимации, но уже начал самостоятельно дышать. Девушку выписали, она здорова.

Дмитрий Михайлов, супруг российской туристки, которой в Турции сделали экстренное кесарево сечение на сроке 6,5 месяца, рассказал, что их сын всё ещё находится в реанимации, но уже начал самостоятельно дышать. Его жену Наталью выписали уже через два дня после родов.

— Минздрав Челябинской области сделал запрос в больницу, возможно ли транспортировать малыша, но ответ пришёл отрицательный, ребёнок ещё слаб для этого, — поделился мужчина с Лайфом.

Мужчина также рассказал, что медицинское обслуживание обходится семье очень дорого. В день, когда у беременной супруги отошли воды, паре пришлось объездить несколько больниц за свой счёт.

— Я пошёл на ресепшен вызывать скорую, мы в итоге прождали её час, и потом нам сказали, что свободных машин нет. Поэтому мы вызвали такси, поехали в ближайшую клинику, там сделали обследование, но они сказали, что не смогут нам помочь и нам надо ехать в Анталию, это 40 км на такси, — рассказал Дмитрий.

Новорождённый находится в реанимации уже вторую неделю, это уже обошлось семье в 320 тысяч рублей. По словам супругов, они не знали о расширенной страховке для беременных.

— Мы бы оформили эту страховку для беременных, но нам никто этого не сказал. Я даже про неё не знал, хотя я специально семейный отель брал, просил без дискотек и прочего, — жалуется на турагентство Михайлов.

Вице-президент Союза страховщиков Дмитрий Кузнецов отметил, что в российском туризме слабо развита информированность. Многие люди при покупке путешествия понятия не имеют, что такое расширенная страховка.

— Наверное, просто должен быть некий стандарт предоставления информации. Опять-таки, это будет, скорее, предоставление информации со стороны страховщика. Конечно, надо и в рамках ассоциации туроператоров их обязывать эту информацию о расширенных страховках предоставлять, — прокомментировал Кузнецов.

Напомним, 18 августа туристке из Челябинска экстренно сделали кесарево сечение на сроке в 6,5 месяца. Ребёнок появился на свет весом 1275 граммов, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.