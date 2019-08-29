Умер актёр из фильма "Невезучие" Мишель Омон

Французский актёр и комик Мишель Омон умер в ночь на 29 августа на 83-м году жизни. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Издание отмечает, что информацию о смерти комика уже подтвердили его дочь Катрин Омон и личный агент.

Мишель Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Он очень рано увлёкся театром. Окончил парижскую консерваторию драматического искусства и, когда ему не было ещё двадцати, был принят в театр "Комеди Франсез", где проработал впоследствии около 30 лет.

В кино он начал сниматься в середине 70-х годов, отдавая предпочтение комедийным лентам. Среди наиболее известных работ Омона — "Игрушка", "Папаши", "Граф Монте-Кристо", "Невезучие", "Хамелеон", "Один шанс на двоих", "Смерть негодяя" и "Жизнь продолжается".

За время своей работы в кино Омон был трёхкратным номинантом на премию "Сезар". А на сцене "Комеди Франсез" он сыграл более двухсот раз.