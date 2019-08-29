Украинец назвался будущим министром, но его всё равно не пустили в Раду

Гражданина Украины не пустили в здание Верховной рады, несмотря на то что он назвался новым министром нового правительства. Об этом сообщает журналист издания "Страна.ua" Ольга Волкова на своей странице в Facebook.

Согласно информации её коллеги, в четверг, 29 августа, на входе в Раду не пропустили в парламент неизвестного мужчину. Служба безопастности не нашла украинца в списках, в связи с чем отказала ему во входе в государственное учреждение.

— Не пустили одного мужчину, который сказал, что его должны министром сегодня назначить, но также его нет в списках. А вдруг это был Андрей Загороднюк? — написала Волкова.

Примечательно, что к началу работы Рады в зале заседаний действительно отсутствовал выпускник Оксфорда Андрей Загороднюк, который стал новым министром обороны.

Ранее Лайф писал, что Верховная рада утвердила новое правительство Украины, в которое вошли 15 министров и два вице-премьера. За его утверждение проголосовал 281 депутат при 226 необходимых.