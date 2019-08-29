Россельхознадзор запретил ввоз 25 тонн бананов из Эквадора из-за заразной мухи

Обнаружив в ходе досмотра партии груза опасное для людей и животных насекомое, специалисты вернули продукцию стране-экспортёру.

Эксперты Россельхознадзора нашли опасное насекомое в партии экспортных бананов из Эквадора, поступивших в порт Новороссийска. Соответствующее заявление 29 августа опубликовали на сайте федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

— В результате проведения досмотра данной подкарантинной продукции госинспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен карантинный объект — многоядная муха-горбатка в живом состоянии. Это первый случай выявления карантинного объекта в плодах бананов, — отметили в сообщении.

Поскольку данное насекомое является одним из переносчиков холеры, груз не пустили в Россию и вернули в латиноамериканскую страну.