Пропавшая в лесу под Петербургом шестилетняя девочка найдена живой

Сотрудники полиции нашли живой и невредимой пропавшую накануне в лесу в Тосненском районе Ленинградской области шестилетнюю девочку. Об этом сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

— Потерявшаяся в лесу Тосненского района Ленобласти девочка найдена. Здоровью ребёнка ничего не угрожает, — сообщил представитель ведомства агентству РИА "Новости".

Отметим, по данным местных СМИ, о пропаже девочки в правоохранительные органы сообщил её дедушка. Он пояснил, что в последний раз видел внучку в лесу рядом с деревней Трубников Бор.