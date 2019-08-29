Пропавшая в лесу под Петербургом шестилетняя девочка найдена живой

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Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

Сотрудники полиции нашли живой и невредимой пропавшую накануне в лесу в Тосненском районе Ленинградской области шестилетнюю девочку. Об этом сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Потерявшаяся в лесу Тосненского района Ленобласти девочка найдена. Здоровью ребёнка ничего не угрожает, — сообщил представитель ведомства агентству РИА "Новости".

Отметим, по данным местных СМИ, о пропаже девочки в правоохранительные органы сообщил её дедушка. Он пояснил, что в последний раз видел внучку в лесу рядом с деревней Трубников Бор.

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