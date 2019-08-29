В Москве пожарные спасли запутавшихся в металлическом проводе бельчат

Пожарные Южного округа Москвы спасли двух бельчат, запутавшихся в металлическом проводе. Об инциденте рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Приехав на вызов, пожарные обнаружили, что два бельчонка застряли вниз головой на уровне третьего-четвёртого этажа жилого дома, находящегося напротив. Их удалось вызволить с помощью автолестницы.

После спасения один из зверьков сразу убежал, второму потребовалась помощь ветеринара.

— После окончания смены один из неравнодушных пожарных отвёз бельчонка в ветеринарную клинику, зооврачи диагностировали у животного перелом лапы. Бельчонок очень быстро пошёл на поправку и уехал жить за город со своим спасителем, — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей "Москва".