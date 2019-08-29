Обнаруженная детьми в одном из районов Москвы граната оказалась муляжом

Похожий на гранату предмет, обнаруженный детьми в столичном районе Северное Чертаново, оказался муляжом. Об этом Лайфу сообщил собственный источник в экстренных службах города.
— В 22:25 прибыл сапёрный отряд — 5 минут назад передали дежурному, что граната оказалась муляжом, — отметил источник.
Ранее сообщалось, что жильцов первого этажа жилого дома в Сумском проезде в Москве эвакуировали после того, как ребёнок нашёл во дворе предмет, похожий на гранату.
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