Обнаруженная детьми в одном из районов Москвы граната оказалась муляжом

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Сапёрный отряд ГУ МВД. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Похожий на гранату предмет, обнаруженный детьми в столичном районе Северное Чертаново, оказался муляжом. Об этом Лайфу сообщил собственный источник в экстренных службах города.

В 22:25 прибыл сапёрный отряд — 5 минут назад передали дежурному, что граната оказалась муляжом, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что жильцов первого этажа жилого дома в Сумском проезде в Москве эвакуировали после того, как ребёнок нашёл во дворе предмет, похожий на гранату.

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