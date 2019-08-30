Врачи рассказали, кому нужно воздержаться от употребления кофе

Кофе неблагоприятно влияет на тех, у кого наблюдается хроническая усталость. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам врача, при симптомах хронической усталости напиток оказывает обратное действие — и после прилива энергии человек почувствует резкий упадок сил. Это, в свою очередь, чревато мигренозными болями и нарушением сна, отражающемся на весе.

Эксперт напомнила, что альтернативой кофе является зелёный чай, в котором также много кофеина, и что, несмотря на способность кофе заряжать энергией на короткие промежутки времени, напиток также стимулирует перистальтику.

— Если есть склонность к послаблению стула, лучше выпить чай. Также кофе обладает мочегонным действием и в какой-то степени вымывает кальций из организма, — подчеркнула она.

Дианова также порекомендовала женщинам в период менопаузы пить кофе только с молоком, а тем, у кого наблюдается пониженное давление — чёрный сладкий зерновой кофе.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали о пользе кофе при депрессиях.