Дональд Трамп отменил визит в Польшу

Американскую делегацию на памятных мероприятиях в честь 80-летия начала Второй мировой войны возглавит вице-президент США Майк Пенс.

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене своего визита в Польшу, запланированного ранее на 31 августа. Причиной отмены поездки он назвал необходимость подготовки западной части страны к приближению урагана "Дориан", который может нанести серьёзный ущерб районам Западного побережья США.

— Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня, — сказал он журналистам.

Отметим, изначально планировалось нахождение Дональда Трампа в Польше с 31 августа по 2 сентября. Помимо участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны американский лидер должен провести переговоры с рядом глав государств.

Дональд Трамп добавил, что уже оповестил об отмене поездки президента Польши Анджея Дуду, и пообещал посетить его страны "в ближайшее время".