Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко

Верховная Рада Украины приняла отставку генерального прокурора Юрия Луценко на заседании 29 августа. За такое решение проголосовало 317 депутатов парламента, тогда как необходимый минимум голосов для принятия решения — 226.

Заявление об отставке Луценко, как сообщал Лайф, подал ещё днём 29 августа. Он занимал должность генпрокурора Украины с 2016 года.

По украинскому законодательству, назначение и увольнение генпрокурора находится в компетенции президента страны, но подобные решения прежде должен одобрить парламент.

Ранее сам президент Украины Владимир Зеленский несколько раз вносил в Раду представление об увольнении Луценко и других членов "старой команды".