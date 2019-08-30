В Подмосковье полиция разыскивает снайпера, обстреливающего окна жилых домов

Жители одного из районов подмосковного Одинцова пожаловались в правоохранительные органы на неизвестного человека, стреляющего по окнам квартир на верхних этажах зданий. Отмечается, что стрелок открыл огонь по квартирам жильцов, проживающих на 12-м, 14-м и 16-м этажах многоквартирного дома.

— Страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме. А уж открывать окна ещё страшнее, — призналась "Комсомольской правде" одна из местных жительниц.

Полиция организовала проверку и поиск вероятного стрелка, личность злоумышленника устанавливается.