Трамп назвал космос областью военных действий будущего

Президент США Дональд Трамп объявил об официальном начале деятельности Космического командования США и добавил, что следующей областью военных действий станет космос. По словам американского лидера, отныне космическое пространство станет такой же областью ведения военных действий, как земля, море, воздух и киберпространство.

— Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе — следующей области военных действий. Я считаю, что это довольно очевидно для всех, — подчеркнул президент США.

Он также отметил, что главная задача космического командования, возглавляемого генералом Джоном Рэймондом, — обеспечение доминирования Вашингтона в космосе.

Политик также заявил, что данный шаг иллюстрирует высказывание, утверждающее, что "лучший способ предотвращения конфликтов — это подготовиться к победе".

Глава Белого дома добавил, что в скором времени США обзаведутся и собственной космической армией.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании в стране большого космического командования в рамках военно-воздушных сил республики.