Спасатели МЧС ДНР попали под обстрел украинских военных в Горловке

76

Фото © ТАСС / Александр Кравченко

Тушившие пожар в одном из домов Горловки спасатели ДНР попали под обстрел украинских военнослужащих. Об этом расказал врио главы администрации города Иван Приходько. Как уточняется, пожар в здании был также спровоцирован обстрелом, проведённым военными Незалежной.

Во время ликвидации последствий обстрела на улице Рыбалко, 161 сотрудники МЧС были обстреляны из стрелкового оружия. Пострадавших нет, — добавил Приходько.

Ранее в республике сообщили, что в ходе обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) 29 августа погибли трое военных ДНР и ещё пятеро ранены.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×