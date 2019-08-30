Спасатели МЧС ДНР попали под обстрел украинских военных в Горловке

Тушившие пожар в одном из домов Горловки спасатели ДНР попали под обстрел украинских военнослужащих. Об этом расказал врио главы администрации города Иван Приходько. Как уточняется, пожар в здании был также спровоцирован обстрелом, проведённым военными Незалежной.

— Во время ликвидации последствий обстрела на улице Рыбалко, 161 сотрудники МЧС были обстреляны из стрелкового оружия. Пострадавших нет, — добавил Приходько.

Ранее в республике сообщили, что в ходе обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) 29 августа погибли трое военных ДНР и ещё пятеро ранены.