Известная бизнесвумен пострадала в ДТП с Lamborghini и ВМW в центре Москвы

По свидетельствам очевидцев ДТП, водитель итальянской иномарки не справился с управлением и врезался в стоявший ВМW.

На Большой Грузинской улице в центре Москвы автомобиль Lamborghini на полной скорости влетел в припаркованный BMW. Как сообщает телеканал РЕН, в салоне спорткара на момент аварии находилась известная бизнесвумен Марина Мелехова.

Как сообщил Лайфу очевидец происшествия, водитель BMW припарковал свой автомобиль, чтобы зайти в один из магазинов на улице. В этот момент в стоящую машину влетел Lamborghini. Водитель итальянской иномарки получил травмы, однако его жизни ничто не угрожает. А вот его спутницу, по словам очевидца, из-за травм даже боялись поднять с земли. Когда хозяин BMW подошёл к месту аварии, ей уже оказывали первую медицинскую помощь.

По предварительным данным, пострадавшая 33-летняя бизнес-леди Марина Мелехова получила перелом позвоночника.

Отметим, Марина Мелехова владеет крупным холдингом, производящим напольные покрытия. Также она возглавляет комитет общественной организации по женскому предпринимательству.