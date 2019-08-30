Количество посетителей МАКС-2019 за первые три дня превысило 140 тысяч человек

За первые три дня 14-й международный авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском посетило более 140 тысяч гостей. Соответствующее заявление опубликовано на сайте пресс-службы главка МВД по Московской области.

— Двадцать девятого августа 2019 года 14-й международный авиационно-космический салон МАКС-2019 посетили более 51 тысячи человек…, 28 августа… салон посетили более 51 тысячи человек. Двадцать седьмого августа салон посетили около 40 тысяч человек, — уточнили в сообщении ведомства.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности выставки были привлечены не только сотрудники полиции, но и военнослужащие Росгвардии. По данным подмосковного главка МВД, охрана общественного порядка обеспечена в полном объёме.

Ранее сообщалось, что пилотажные группы ВКС РФ "Стрижи" и "Соколы России" приняли участие в Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) и продемонстрировали элементы ближнего манёвренного воздушного боя.

Напомним, МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковском. На статической экспозиции авиасалона впервые представляется "летающий Aurus", истребитель пятого поколения Су-57, а члены пилотажной команды "Первый полёт" представляют новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер".