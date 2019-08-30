В Австрии сняли обвинения с экс-вице-канцлера Штрахе в злоупотреблении властью

Прокуратура обвиняла политика в нарушении процедуры распределения государственных заказов в области строительства.

С бывшего вице-канцлера Австрии, экс-председателя правой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его соратника Йоханна Гуденуса сняты обвинения в злоупотреблении властью. Расследованием дела экс-политика занималась центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции.

Прокуратура начала расследование дела двух политиков, связанного с возможным "чёрным" финансированием Австрийской партии свободы в обход Счётной палаты. В распоряжение антикоррупционной прокуратуры попало видео с Ибицы, где Штрахе и Гуденус обсуждают с некоей русскоговорящей женщиной предоставление ей доступа к строительным контрактам в Австрии. Взамен они просили финансовую поддержку на выборах в парламент в 2017 году.

Как заявил представитель прокуратуры Австрийскому агентству печати, делопроизводство в отношении двух политиков, которых обвиняют в том числе в злоупотреблении распределением государственных контрактов, было остановлено. На момент событий они ещё не находились на государственной службе и, соответственно, не имели доступа к распределению государственных контрактов.

— Требование финансовой поддержки за то, что правонарушитель станет государственным должностным лицом или обещает повлиять на должностное лицо, не наказуемо в соответствии с действующим законодательством, — сказано в обосновании прокуратуры Австрии.

Однако в прокуратуре всё ещё ведётся делопроизводство по подозрению в злоупотреблении доверием.

Генсекретарь Австрийской партии свободы Харальд Вилимский в свою очередь назвал снятие обвинений с вице-канцлера ударом против людей, начавших в отношении Штрахе грязную политическую борьбу.

Ранее в Кремле заявили, что Россия к скандалу с австрийским вице-канцлером отношения не имеет.