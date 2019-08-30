Минобороны рассекретило документы к 75-й годовщине освобождения Бухареста

В оборонном ведомстве отметили, что в новом разделе разместили фотокопии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

К 75-летней годовщине освобождения Бухареста от немецко-фашистских войск на сайте Минобороны РФ опубликовали раздел, посвящённый Бухарестско-Арадской операции.

Среди множества уникальных архивных документов в подборке министерства опубликовано политдонесение 53-й армии, свидетельствующее о том, что перед приходом советских войск в Румынии начали формироваться антифашистские настроения и недовольство главкомом Йоном Антонеску.

— В политдонесении 53-й армии подчёркивается, что "большая часть населения Румынии окончание войны с Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие", — заметили в заявлении Минобороны.

Также историки отметили ряд документов, свидетельствующих о героизме советских солдат. Так, в разделе присутствует посмертный наградной лист старшего сержанта гвардии Прокофия Баранова, командовавшего самоходной установкой ИСУ-122. Перед тем как умереть на поле боя 29 августа 1944 года, Баранову удалось уничтожить три орудия крупного калибра, шесть автомашин, 30 солдат и офицеров.

Ещё упоминается санинструктор 6-го гвардейского воздушно-десантного полка гвардии младший сержант Емельян Белинский, который в ходе боевых действий 30 августа вынес с поля боя 25 раненых человек, но сам не выжил.

Отмечается и подвиг водителя второго отдельного дивизиона гвардии ефрейтора Георгия Большагина, посмертно награждённого орденом Красного Знамени.

— Чтобы обеспечить дальнейшее продвижение своего подразделения, израсходовавшего всё топливо, Большагин ценой своей жизни спас эшелон с горючим, боеприпасами и самолётами, подожжённый отступавшими фашистами, — уточнили сотрудники пресс-службы.

Минобороны не первый раз публикует секретные документы фонда Центрального архива министерства, свидетельствующие о ключевых операциях и этапах Второй мировой войны. Ранее были представлены подборки к 75-й годовщине освобождения Каунаса, Минска, Кишинёва, Вильнюса, Крыма.