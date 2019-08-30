Порошенко потребовал от Рады прекратить "голословные обвинения" в свой адрес

Бывший президент Украины, депутат фракции "Европейская солидарность" Пётр Порошенко потребовал, чтобы "голословные, бездоказательные обвинения" в его адрес больше не звучали в Верховной раде.

Таким образом политик отреагировал на вопрос одного из депутатов партии "Слуга народа", адресованный новому генпрокурору Украины, о том, готов ли тот довести до конца уголовные дела в отношении экс-президента страны.

— У нас все правоохранительные органы имеют все основания для проведения беспристрастного расследования, — цитирует РИА "Новости" слова Порошенко в Верховной Раде.

Он также сослался на конституцию страны, по которой человека нельзя обвинить в преступлении без решения суда. По его словам, верховенство права есть признак европейской интеграции.

Ранее сообщалось, что против Порошенко заведено более 10 уголовных дел, последнее из которых связано с поездкой на Мальдивские острова.