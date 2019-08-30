Зеленский назначил новым генпрокурором Украины Руслана Рябошапку

Президент Незалежной Владимир Зеленский выбрал нового генпрокурора страны вместо подавшего в отставку Юрия Луценко. Соответствующее распоряжение украинского лидера было опубликовано на сайте президента.
Как уточняется, вакантную должность занял Руслан Рябошапка. Верховная рада данную кандидатуру одобрила.
Ранее сообщалось, что парламент Незалежной принял отставку генерального прокурора Юрия Луценко.
Напомним, по украинскому законодательству назначение и увольнение генпрокурора находится в компетенции президента страны, но подобные решения прежде должен одобрить парламент.
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